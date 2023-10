Grecia, HFSF avvia la vendita del 9% di Alpha Bank

L’Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), il fondo di salvataggio bancario greco controllato dallo stato, ha avviato un processo per vendere la sua partecipazione del 9% in Alpha Bank. Ciò segue l’offerta vincolante da UniCredit per l’acquisizione della sua intera partecipazione in Alpha, corrispondente all’8,9781% del capitale sociale, a un prezzo per azione di 1,33 euro.

A seguito della valutazione dell’offerta di UniCredit da parte del board dell’HFSF, il board dell’HFSF ha stabilito che l’offerta di UniCredit “è un’offerta bona fide” in conformità con la strategia di disinvestimento dell’HFSF. L’HFSF “accoglie con favore” questa offerta, annunciata in concomitanza con un più ampio accordo strategico tra Alpha e UniCredit.



In linea con la legge istitutiva dell’HFSF e come parte della strategia di disinvestimento dell’HFSF, il board ha avviato un processo di vendita competitiva.

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 17:30 (ora greca) del 10 novembre 2023 a Lazard, che è stato nominato come consulente per la cessione. Si prevede che i risultati del processo competitivo saranno annunciati entro e non oltre due ore prima dell’apertura delle negoziazioni il 13 novembre 2023.

