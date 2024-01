HSBC, multata per "gravi mancanze" in protezione depositi

La Prudential Regulatory Authority (PRA) del Regno Unito ha multato HSBC Bank plc (HBEU) e HSBC UK Bank plc (HBUK) di 57.417.500 sterline per carenze storiche in materia di protezione dei depositanti derivanti dall’incapacità delle società, per molti anni, di implementare correttamente i requisiti previste dalle norme sulla tutela dei depositanti. Tra queste figura la mancata identificazione accurata dei depositi idonei alla protezione del Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Le mancanze si sono verificate per HBEU tra il 2015 e il 2022 e per HBUK tra il 2018 e il 2021.

Questa sanzione a HSBC, la seconda più alta inflitta dalla PRA, “riflette la gravità delle mancanze“, si legge in una nota della Bank of England, a cui fa riferimento la PRA.

“Le gravi mancanze in questo caso vanno al cuore dell’obiettivo di sicurezza e solidità del PRA – ha commentato Sam Woods, Deputy Governor for Prudential Regulation e Chief Executive Officer della PRA – È fondamentale che tutte le banche rispettino pienamente i nostri requisiti in materia di preparazione alla risoluzione. L’HBEU non ha adempiuto ai suoi obblighi in questo ambito e non ci ha rivelato tempestivamente le sue carenze. Questi inadempimenti hanno portato all’azione di oggi, inclusa la significativa multa”.

