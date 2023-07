Intesa; un miliardo a sostegno di 1,6 milioni di professionisti

Accordo con le diciotto casse associate Adepp

Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con Adepp per sostenere il credito agevolato a 1,6 milioni di professionisti aderenti alle 18 casse associate. L’accordo punta a supportare i professionisti iscritti con prodotti di finanziamento e servizi dedicati. Il gruppo mette a disposizione 1 miliardo di euro per incentivare gli investimenti destinati all’ampliamento dell’attivita’ professionale, alla digitalizzazione e alla formazione delle risorse. In questo contesto, viene particolarmente valorizzata l’iniziativa di alcune Casse aderenti ad Adepp (attualmente 7), che hanno messo a disposizione risorse per costituire una nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, con l’obiettivo di garantire il rilascio di garanzie con copertura dell’80% a beneficio dei professionisti appartenenti a tali Casse.

Agevolazione per i nei professionisti

Inoltre, sono previste offerte a condizioni agevolate per neo-professionisti (con Partita Iva aperta da meno di 12 mesi) e nuovi clienti (con Partita Iva aperta da piu’ di 12 mesi), insieme a linee di finanziamento dedicate a chi intende avviare o far crescere la propria attivita’ ma ha difficolta’ di accesso al credito e soluzioni di finanza agevolata quali “Resto al Sud/Resto Qui” che sostiene la nascita di nuove attivita’ imprenditoriali e libero professionali nel Sud Italia, nelle aree colpite dal sisma 2016-2017 e nelle isoli minori lagunari e lacustri del Centro – Nord Italia. L’accordo infine consente anche la definizione di accordi dedicati tra la banca e singole Casse associate, per soddisfare gli specifici bisogni di ogni singola categoria di professionisti.

Sostegno per investimenti

“Questo accordo rinnova la costante azione del nostro gruppo a supporto delle varie categorie dei professionisti, una quota consistente e strategica nell’economia italiana. Grazie ad Adepp e alle Casse di Previdenza associate, da oggi, insieme a Intesa Sanpaolo, 1,6 milioni di lavoratori professionisti saranno accompagnati nelle proprie scelte finanziarie”, commenta Stefano Barrese, (nella foto) Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Accesso al credito

Per Alberto Oliveti, presidente di Adepp “il lavoro professionale e’ sempre di piu’ al centro delle nostre politiche di welfare che hanno come obiettivo l’ingresso anticipato nel mercato del lavoro, sostenendo l’iscritto sia nell’affrontare la possibile discontinuita’ della carriera e il conseguente calo del reddito sia nelle sfide dettate dai cambiamenti in atto. E per farlo dobbiamo dare al libero professionista la possibilita’ di accedere a quel credito necessario per ampliare o rafforzare la propria attivita’ professionale. Aderire al Fondo di garanzia e’ in linea con la nostra mission”