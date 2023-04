Intesa Sanpaolo, l'assemblea approva il bilancio e i dividendi

Il bilancio di Intesa Sanpaolo

Bilancio approvato, distribuzione dei dividendi confermata e sì alle politiche di remunerazione. Nessuna sorpresa dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo riunitasi alla presenza di 3.167 titolari del diritto di voto, per 10.897.630.179 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari al 57,38977% del capitale sociale.

Approvato il bilancio d’esercizio 2022 della capogruppo (con il 99,69575% dei voto favorevoli), la destinazione dell’utile d’esercizio e la distribuzione agli azionisti di un saldo del dividendo (con il 99,58954% dei voti favorevoli) per un importo di 1.648.228.114,29 euro (corrispondente a 8,68 centesimi per ciascuna delle n. 18.988.803.160 azioni ordinarie). Il monte dividendi complessivo – acconto e saldo – relativo all’esercizio 2022 è pari dunque a 3.048 milioni di euro, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto consolidato. Verrà girata a riserva straordinaria la quota non distribuita a fronte delle azioni proprie di cui la banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2023 (con stacco cedole il 22 maggio e record date il 23 maggio).

L’assemblea ha inoltre approvato le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2023 e il sistema di incentivazione relativo all’esercizio 2023.