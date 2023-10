Messina (Intesa Sanpaolo): “La banca è un’istituzione per l’Italia. Non licenzieremo mai nessuno”

Non ci troviamo nell’anticamera della recessione. Anzi. “Vedo una crescita del Pil che si può posizionare tra 0,5% e 1,2%: questa è la mia visione dell’economia sia per quest’anno sia per il prossimo”, ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. E ancora: “L’unico problema che ha il Paese è la dimensione del debito. Per questo è necessario accelerare sui programmi ed è necessario lavorare sulla riduzione del debito pubblico”.

Ma, parlando dello spread, il banchiere assicura che “i livelli attuali non sono rappresentativi dei fondamentali del Paese. Lo spread tra 100 e 150 punti sarebbe più realistico”. “Ci dovranno essere missioni di titoli significative nel corso del 2024 e quindi nel gioco tra domanda e offerta il prezzo si muove. Però – ha assicurato Messina – non sono preoccupato, nel momento stesso in cui il governo riuscirà ad accelerare sulla crescita lo spread tenderà verso valori molto più bassi”.

Passando alla politica economica, il capo di Intesa Sanpaolo ha aggiunto: “Commentare le manovre finanziarie in Italia è come parlare del calcio: tutti sono degli allenatori, tutti fanno i loro commenti. Poi quando si arriva al governo , con il debito e i vincoli di bilancio che ha l’Italia, l’atteggiamento cambia. Penso che Meloni e Giorgetti abbiano dimostrato un atteggiamento di grande serietà dedicandosi soprattutto alle famiglie e a chi ha bisogno”.

Un ragionamento, che si concatena ad un impegno preciso, preso dall’ad. “Voglio ribadire un impegno che ho già preso quando abbiamo dichiarato che rafforzeremo e accelereremo il nostro impegno verso la tecnologia e l’intelligenza artificiale – ha affermato -. Voglio ribadire a tutte le persone che lavorano in banca, come mio impegno personale, che nessuno avrà disagi o elementi negativi da quello che accadrà nei prossimi anni sul fronte della tecnologia”. E per fugare ogni dubbio, ha ribadito che “nessuno lascerà la nostra azienda nei prossimi anni, perlomeno finché io sarò amministratore delegato e la mia intenzione è di rimanere per molto tempo”.

Annunciando che la banca destinerà 1,5 miliardi a iniziative e progetti finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze entro il 2027, e la nascita di una speciale divisione con sede a Brescia, il capo di Intesa Sanpaolo è intervenuto anche sul tema degli extraprofitti. “È stata data da parte del governo la possibilità di rafforzare il patrimonio della banca intervenendo a favore dell’economia con un maggior patrimonio piuttosto che pagare l’imposta. È chiaro che rispetto a una condizione di questo tipo, per una banca come la nostra che già mette a disposizione 1,5 miliardi per la comunità, per il sociale, che è quello che si dovrebbe fare mettendo l’imposta per le banche, mi sembra la soluzione più corretta”, ha spiegato la decisione di non pagare la tassa sugli extraprofitti, ma – come previsto dalla norma – di accantonare a riserva una somma di 2,5 volte superiore, pari a 2,1 miliardi.

La chiosa del ragionamento è la summa delle attività portate avanti dal gruppo in questi anni. “Più che una banca deve essere considerata un’istituzione al servizio del Paese – ha affermato Messina -. Voglio sia chiaro che non solo siamo una grande banca europea, una grande compagnia assicurativa, ma anche la più grande fondazione che opera in Italia”.