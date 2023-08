Intesa Sanpaolo tratta per acquisire la romena First Bank

Intesa Sanpaolo tratta per First Bank

Intesa Sanpaolo sarebbe in trattative per acquistare la banca rumena First Bank dalla società di private equity JC Flowers. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione, secondo cui la transazione potrebbe valutare First Bank circa 200 milioni di euro.

Opportunità di crescita

Le deliberazioni sono in corso e non c’è certezza che si tradurranno in un accordo, secondo le fonti consultate. I portavoce di Intesa, JC Flowers e First Bank non hanno commentato le indiscrezioni.

Marco Elio Rottigni, responsabile della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato all’inizio di agosto di essere pronto a perseguire qualsiasi opportunità di crescita esterna che si presentasse.