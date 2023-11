JPMorgan alza il target price su Intesa Sanpaolo e Unicredit

Gli analisti di J.P. Morgan hanno incrementato i target price sulle due maggiori banche italiane, mantenendo la raccomandazione “Overweight” sui rispettivi titoli. In particolare, il prezzo obiettivo su Intesa Sanpaolo è stato portato a 3,90 euro per azione (dai precedenti 3,60 euro), mentre quello su Unicredit a 39 euro per azione (dai precedenti 34 euro).

Intanto, migliora l’andamento di Intesa Sanpaolo, che si attesta a 2,653 euro, con un aumento dell’1,09%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,661 e successiva a 2,685. Supporto a 2,638.

Appiattita la performance di Unicredit con i prezzi allineati a 24,75 euro. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 24,68 e resistenza più immediata vista a 24,79.

(Teleborsa)