La "Cassandra" dei subprime su Svb: "Sempre la stessa storia, arroganza e avidità"

Il gestore che aveva previsto la crisi dei subprime

“2000, 2008, 2023, è sempre la stessa storia. Gente piena di arroganza e avidità prende rischi stupidi e fallisce. Viene stampata moneta. Perché funziona così bene”. Sembrerà un commento scontato sul caso di Svb, che pure non viene citata esplicitamente. Se non fosse che arriva da Michael J. Burry, gestore americano noto per aver previsto prima di tutti la catastrofe dei mutui subprime che ha innescato la crisi del 2008.

La sua storia nel film “La grande scommessa”

Burry, che gestisce Scion Asset management, è stato reso celebre dal film The Big Short, uscito in Italia col titolo La grande scommessa. Con protagonisti come Christian Bale, Ryan Gosling e Brad Pitt, il film racconta il collasso dei subprime e gli allarmi inascoltati dei pochi che lo avevano previsto, come Burry.

Il tweet cancellato

Burry ha affidato il suo commento a un tweet che in seguito è stato cancellato. L’agenzia Bloomberg lo ha cercato per un commento, ma il gestore non ha risposto. Il profilo Twitter di Burry (denominato Cassandra B. C.) è noto su per avere, di recente, lanciato allarmi sui rischi incombenti per i mercati e l’economia.

Previsioni cupe

Nelle settimane scorse, sempre su Twitter, aveva scritto che l’inflazione aumenterà di nuovo e consigliato i trader di vendere prima della riunione della Federal Reserve di febbraio. Il tweet di domenica richiama i timori per le ricadute del fallimento della Silicon Valley Bank e il potenziale contagio ad altre banche statunitensi.