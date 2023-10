Mediobanca, Delfin deposita lista a cinque guidata da Panizza e Pucci

(Teleborsa) – Panizza e Pucci aprono la lista depositata da Delfin per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca. La lista, che si compone di cinque nomi, si apre con Sandro Panizza, ex chief risk officer di Generali, Sabrina Pucci, ex consigliera di Generali, che entreranno dunque nel board.

Seguono, nell’ordine, Cristina Scocchia, ad di Illy Caffé e consigliera di Essilux, Massimo Lapucci, ex segretario generale della Fondazione Crt, Jean-Luc Biamonti, presidente di Covivio, che entreranno a far parte del prossimo CdA di piazzetta Cuccia soltanto se la lista della holding della famiglia Del Vecchio (maggior azionista con il 19,8% del capitale) sarà la più votata nell’assemblea del 28 ottobre.

“La lista” di Delfin per il CdA di Mediobanca “viene proposta con l’obiettivo di collaborare con tutti i membri del consiglio e offrire un contributo alla realizzazione del piano industriale. La lista di minoranza non ha intenti competitivi nei confronti della lista di maggioranza del management, ma avrà l’obiettivo di portare il valore di un cambiamento costruttivo all’interno del board”. Lo afferma la holding della famiglia Del Vecchio nella nota con cui annuncia la candidatura di Sandro Panizza, Sabrina Pucci, Cristina Scocchia, Massimo Lapucci e Jean Luc Biamonti per il CdA e dei sindaci effettivi Mario Matteo Busso e Barbara Tadolini e di quello supplente Angelo Rocco Bonissoni.