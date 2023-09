Mediobanca, il cda approva la lista per il rinnovo dei vertici

Il consiglio ha approvato all’unanimità la lista dei candidati per il rinnovo dei vertici. La rosa è guidata dal presidente Renato Pagliaro e dall’a.d. Alberto Nagel. Quattro i nuovi ingressi: Laura Penna, Angel Vilà Boix, Marco Giorgino e Mana Abedi.

Confermati Laura Cioli, Valerie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Vittorio Pignatti Morano, Virginie Banet e Maximo Ibarra. Gli ultimi tre nomi in lista (che non entreranno in ogni caso in consiglio) sono Simonetta Iarlori, Mimi Kung e Stefano Parisse.

La lista, sottolinea una nota, ‘è composta da 15 amministratori, per i 4/5 aventi i requisiti di indipendenza ai sensi di Statuto e per il 47% del genere meno rappresentatò, ‘per oltre la metà costituita da consiglieri uscenti al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla gestione aziendale, in particolare per l’attuazione del Piano 2023-2026 approvato nel maggio scorso e all’attività dei comitati endoconsiliarì e infine ‘incrementa il livello di diversità e di esperienza con una maggior presenza di profiliinternazionali (passati da 3 a 6) ed esprime competenze specialistiche e diversificate in materia di rischi bancarì. Com-Ppa-