Il mercato attacca Deutsche Bank, ma l'istituto tedesco non è il Credit Suisse

Solo oggi i Credit default swap di Deutsche Bank, che rappresentano l’assicurazione dei suoi obbligazionisti contro un potenziale default, sono aumentati del 31%. Nel corso della seduta di ieri i rendimenti dei titoli Tier2 di Deutsche Bank si erano impennati raggiungendo il 9%, un valore decisamente alto per questo genere di strumenti.

Deutsche Bank non è il Credit Suisse

Ma perché questo crollo? Secondo Stuart Graham, analista di Autonomous Research, gli investitori sono preoccupati per la sua esposizione al settore immobiliare commerciale statunitense e per il suo ampio portafoglio di derivati. Eppure entrambi sono “ben noti” e “semplicemente non molto spaventosi”, ha aggiunto in una nota.

L’istituto di credito è recentemente emerso da un piano di turnaround quadriennale che includeva migliaia di tagli di posti di lavoro e l’uscita da gran parte della banca d’investimento. Il ceo Christian Sewing, subentrato nel 2018, ha persino esplorato un’acquisizione della rivale tedesca Commerzbank nel 2019 su sollecitazione del governo tedesco, prima di decidere contro un simile accordo. “Non abbiamo dubbi sulla fattibilità o sugli asset mark di Deutsche”, ha scritto Graham. “Per essere chiari, Deutsche non è il prossimo Credit Suisse.”

Attenzione ai prestiti a leva

Ci sono alcuni aspetti del business di Deutsche Bank su cui è concentrata l’attenzione del mercato e dei regolatori. Uno di questi è quello dei prestiti a leva (leveraged loan), quelli cioè concessi dalle divisioni di investment banking, soprattutto nell’ambito di acquisizioni a debito da parte di private equity. Si tratta di un business redditizio ma rischioso, come Bce non ha perso occasione per ribadire.

D’altra parte, negli anni dei tassi di interesse zero, la leveraged finance è stato un canale proficuo per molti istituti del Nord Europa, che spesso hanno concesso credito a soggetti già molto indebitati. È il caso delle operazioni di takeover fatte dai fondi di private equity che, fino all’inizio del 2022, si sono rivelate una fonte di profitti molto preziosa per le divisioni di investment banking.