Moody's migliora outlook su rating di 16 banche

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Moody’s ha migliorato l’outlook sul rating di 18 istituzioni finanziarie italiane, di cui 16 banche e due istituti controllati dallo Stato. Per tutte l’outlook sul rating è stato migliorato a “stabile” dal precedente “negativo”, in linea con la decisione assunta per il rating sovrano dell’Italia.

Il miglioramento deciso per le 16 banche e i due istituti governativi italiani (CDP e Invitalia), oltre a far riferimento sull’analoga azione sul rating sovrano, fa riferimento al cambiamento del profilo macro dell’Italia a “Forte-” da “Moderato+”e ad alcune considerazioni specifiche su ciascuna banca.

L’agenzia, in particolare, cita il miglioramento del contesto operativo e delle condizioni di credito delle banche e sottolinea, fra l’altro, che la forza del settore bancario è uno dei fattori trainanti della stabilizzazione delle prospettive sul debito pubblico italiano.

“Le condizioni del credito in Italia sono migliorate in modo significativo negli ultimi anni – sottolinea – sostenendo la capacità di prestito delle banche all’economia reale. I prestiti in sofferenza (NPL) sono scesi al 2,4% dei prestiti lordi a giugno 2023, un livello sostanzialmente in linea con la media dell’Unione Europea, dal 6,1% dei prestiti lordi a giugno 2020. Ciò riflette principalmente cessioni e cartolarizzazioni di NPL su larga scala agevolate da il programma di garanzia Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) del governo italiano, che è stato interrotto nel giugno 2022”.

Moderato aumento dei crediti deteriorati

Moody’s si aspetta che l’inflazione e le condizioni economiche più difficili portino a un aumento moderato dei crediti deteriorati. Tuttavia, l’agenzia ritiene che la maggiore solvibilità delle banche italiane, supportata dagli utili non distribuiti e dagli aumenti dei margini di interesse netti, le aiuterà ad assorbire i potenziali ostacoli derivanti dall’indebolimento del merito di credito sia delle famiglie che delle imprese.

Fra le banche poste sotto esame si segnala Intesa Sanpaolo con rating confermato baa3 ed Unicredit a baa3, Banco BPM promossa a baa3 da ba2 per tener conto del miglioramento dell’asset quality e della profittabilità, BPER Banca confermata a ba1, Banca Monte Paschi Siena promossa a ba3 da b1 per le migliorate condizioni operative ed il piano di ristrutturazione in corso, Credit Agricole Italia confermata a ba1, BNL a ba2, Mediobanca a baa3, Credito Emiliano a baa3, CA auto bank a ba2, Banca Sella a ba2, Banca del mezzogiorno – MCC a b1, Banca Ifis a ba2, BFF Bank a ba2, Cassa Centrale Raffeisen a baa3, Mediocredito Trentino Alto Adige a ba2, CDP e Invitalia a Baa3.