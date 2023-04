Morgan Stanley, il trading salva i conti del primo trimestre

Nel primo trimestre Morgan Stanley, ultima delle grandi banche americane a pubblicare i conti del primo trimestre, ha visto calare utile (-19%) e fatturato (-2%), ma ha comunque battuto le previsioni degli analisti, grazie alla performance superiore alle stime delle attività di trading. Nei tre mesi a marzo, la banca ha messo a segno profitti per 2,98 miliardi di dollari, 1,70 dollari per azione, contro i 3,66 miliardi, 2,02 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso.

I ricavi netti si sono attestati a 14,517 miliardi, contro i 14,801 miliardi precedenti. Gli analisti attendevano in media profitti per 1,62 dollari per azione, con un giro d’affari di 13,92 miliardi. “La società ha messo a segno risultati solidi, con un Rotce del 17% circa (16,9% per la precisione), in un contesto molto inusuale, dimostrando la solidità del modello di business”, ha detto l’amministratore delegato James Gorman, spiegando che “gli investimenti fatti nella attività di gestione patrimoniale hanno continuato a dare frutti con nuovi asset netti per 110 miliardi di dollari”.

Gorman ha detto che “anche la performance dell’azionario e del reddito fisso è stata solida, sebbene le attività di investment banking abbiamo continuato a essere limitate”. La banca “ha mantenuto solidi livelli patrimoniali (il rapporto Cet 1 standardizzato è stato pari al 15,1%) e rimane ben posizionata per portare valore di lungo termine agli azionisti”.