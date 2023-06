Mps, per la Corte d'Appello Bivona non ha diffamato Siena

Bivona assolto: non ha diffamato Mps

La Corte d’Appello del Tribunale di Roma ha accertato che l’ingegner Bivona non ha diffamato Mps laddove nel dicembre 2013 intervenendo in assemblea, aveva dichiarato che la Banca aveva ottenuto i Monti Bond in modo “abusivo”.

La Corte d’Appello ha annullato la sentenza di primo grado che aveva visto Bivona condannato a un risarcimento di 3mila euro (a fronte della mostruosa richiesta risarcitoria di trenta milioni di euro inizialmente avanzata dalla Banca allora guidata da Profumo e Viola).

La Corte d’Appello ha invece respinto la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da Bivona nei confronti della Banca accusata di aver promosso l’azione civile al solo scopo di intimidire il consulente che all’epoca aveva per primo pubblicamente denunciato la falsa contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini e gli effetti della falsa contabilizzazione sull’ottenimento in modo “abusivo” degli aiuti di Stato (Monti Bond).

«Sono soddisfatto per la decisione del Tribunale di Roma – ha affermato Bivona – che ha integralmente riconosciuto la totale assenza di diffamazione per quanto da me dichiarato nel 2013. Del resto, si tratta di fatti e circostanze per cui Profumo e Viola sono stati chiamati a rispondere in sede penale, già condannati in primo grado»