Mps guadagna il 20% in tre sedute grazie ai conti e Moody's

Mps, con Moody’s e i conti fa +20% in tre sedute

Prosegue per la terza seduta consecutiva il rally di Monte dei Paschi, partito dopo la pubblicazione dei conti dell’istituto lo scorso mercoledì 15 febbraio. Mps, che da inizio anno ha già guadagnato il 40%, si avvia a chiudere la seduta in progresso dell’8% superando la soglia dei 2,8 euro per azione contro i 2 euro dell’aumento di capitale di novembre. Da mercoledì scorso il guadagno è stato di oltre il 20%.

La promozione di Moody’s

Una spinta ulteriore è arrivata dalle valutazioni di Moody’s, con la capitalizzazione di Borsa che supera adesso i 3,5 miliardi di euro. Moody’s ha migliorato di due gradini il rating dell’istituto senese alzandolo a “B1” da “B3”, sottolineando il beneficio arrivato con l’aumento di capitale in termini di consolidamento della solvibilità della banca e di condizioni per generare redditività. I risultati del quarto trimestre 2022 di Mps, secondo Moody’s, riflettono già “un miglioramento strutturale della redditività a cui ha contribuito il piano di esodi incentivati oltre ai benefici generati dall’incremento dei tassi di interesse“.

I conti del 2022 di Mps

Nel quarto trimestre il margine di interesse della banca è aumentato del 31,4% supportando la crescita complessiva dei ricavi, a fronte di una contrazione delle commissioni. Il risultato operativo lordo del periodo è stato positivo per 333 milioni “in aumento di 131 milioni di euro rispetto al trimestre precedente” e con “una crescita di oltre il 60% sia rispetto al trimestre precedente che rispetto al quarto trimestre del 2021″, riporta la nota della banca.

I giudizi degli analisti

L’utile di pertinenza della capogruppo è stato, nell’ultimo trimestre dell’anno, pari a 156 milioni a fronte di una perdita di 388 milioni del trimestre precedente. Nel report pubblicato venerdì scorso, gli analisti di Kbw hanno alzato a 2,66 euro il target di prezzo su Mps, pur mantenendo la raccomandazione “marketperform” e hanno migliorato le proprie previsioni sugli utili per azione 2023-25.