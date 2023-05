Mps, utile netto trimestrale record a 236 milioni di euro (+51,3%)

Banca Mps ha archiviato il primo trimestre 2023 con un utile netto pari a 236 milioni di euro, +51,3% rispetto ai 156 milioni di euro del trimestre precedente e in forte miglioramento su base annua (10 milioni di euro al 31 marzo 2022). Gli analisti consultati da Bloomberg si attendevano un utile di 119 milioni di euro.

Al 31 marzo il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 879 milioni di euro, in aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi del primo trimestre 2023 registrano una crescita anche rispetto al trimestre precedente (+4,8%), trainati dal margine di interesse (+1,2%) e, soprattutto, dalle commissioni nette (+7,3%).

Inoltre, i ricavi complessivi sono stati 879 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine di interesse è risultato pari a 505 milioni di euro, in crescita del 56,6% grazie al miglioramento dello spread fra interessi attivi e interessi passivi, e della crescita del contributo del portafoglio titoli della capogruppo, in conseguenza di maggiori rendimenti.

Le commissioni nette al 31 marzo 2023, pari a 332 milioni di euro, sono in calo del 10,2% per la dinamica delle commissioni di collocamento in relazione alla persistente volatilità di mercato e al rinnovato interesse da parte della clientela per gli investimenti a tasso fisso (principalmente titoli di stato).