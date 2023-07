Santander, profitti in ascesa grazie alle attività europee

Banco Santander ha registrato un utile di 5.241 milioni nella prima metà del 2023

I profitti segnano un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in quanto la forte crescita dei ricavi, in particolare in Europa, ha compensato la crescita anno su anno nelle provisions in Nord e Sud America. Nel secondo trimestre, l’utile è aumentato del 17% rispetto al secondo trimestre del 2022 a 2.670 milioni di euro, poiché il numero di clienti serviti dal gruppo è cresciuto di 9 milioni su base annua, portando il totale a 164 milioni.

“Stiamo facendo ottimi progressi rispetto ai nostri obiettivi strategici di semplificare la nostra attività e sfruttare la forza della nostra rete globale – ha commentato Ana Botín, presidente esecutivo di Banco Santander – I nostri risultati riflettono questo progresso, con nove milioni di clienti che si sono uniti a noi negli ultimi dodici mesi, con conseguente crescita dei ricavi a due cifre. La qualità del credito rimane solida e continuiamo a offrire una migliore redditività con un ROTE che raggiunge il 14,5% e una generazione organica costante di capitale con un capitale superiore al nostro obiettivo del 12%”.

I ricavi sono aumentati del 13% a 28.234 milioni

L’incremento sia dell’attività della clientela che dei tassi di interesse ha sostenuto un incremento del margine di interesse del 15%, con crescita in tutte le regioni e crescita particolarmente sostenuta in Europa (+32%). Le commissioni nette sono aumentate del 5% grazie alle vendite di prodotti ad alto valore, in particolare all’interno delle attività globali della banca (CIB, Wealth Management & Insurance, PagoNxt e l’attività di finanza automobilistica), che insieme rappresentano il 42% delle commissioni nette.

Santander rimane sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per il 2023, tra cui: crescita dell’income a due cifre; RoTE superiore al 15%; rapporto cost/income del 44-45%; CET1 fully loaded superiore al 12% e costo del rischio inferiore all’1,2%.

(Teleborsa)

(Foto: Andres Victorero / 123RF)