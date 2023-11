Fondapi sceglie Societe Generale per i servizi di depositario

Societe Generale Securities Services (SGSS) in Italia è stata nuovamente selezionata per fornire i servizi di depositario a seguito del bando di gara indetto da Fondapi, il fondo nazionale pensione complementare rivolto ai lavoratori delle piccole e medie imprese, consolidando un rapporto che dura dal 2004. Con un patrimonio di quasi 1 miliardo di euro, Fondapi adotta i principi di sostenibilità (ESG) nella propria attività di investimento sin dal 2008.

Mauro Bichelli, direttore di Fondapi, ha commentato: “Dopo una selezione accurata rivolta ai maggiori player di mercato, il Fondo ha assegnato nuovamente il mandato al suo attuale depositario. Crediamo che la verifica di mercato sia un punto di forza per Fondapi e della banca stessa perché riconosce i passi in avanti della banca soprattutto nei servizi accessori”.

Valeria Dal Corso, amministratore delegato di SGSS in Italia, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che Fondapi, importante attore del settore previdenziale italiano, ci abbia ancora una volta scelto per la fornitura del servizio di depositario. In questi anni, SGSS S.p.A. ha affiancato il fondo pensione nel suo processo di crescita e sviluppo, e questo mandato è una testimonianza di fiducia nei nostri confronti che premia la nostra presenza sul mercato fin dalla nascita della previdenza complementare”.