Sportelli bancari, il calo prosegue. Il Sud più penalizzato

Prosegue il calo degli sportelli bancari in Italia. Nel corso del 2023 si è registrata una riduzione del numero degli sportelli bancari attivi sul territorio italiano, da 20.985 di fine 2022 a 20.161 di fine 2023 (-824 sportelli; -3,9 per cento). È quanto emerge dalla pubblicazione Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale anno 2023 diffuso da Bankitalia, pubblicata con una frequenza annuale e contiene statistiche sull’articolazione territoriale del sistema creditizio e finanziario, in particolare sul numero di intermediari finanziari, di sportelli e di dipendenti, ripartiti per localizzazione geografica e tipologia di intermediario.

La diminuzione – spiega Via Nazionale – ha riguardato tutte le regioni ed è stata percentualmente più accentuata nelle Marche, in Abruzzo e in Sicilia. Quanto all’articolazione territoriale degli sportelli bancari operativi in Italia alla fine del 2023 mostra una maggiore presenza nelle regioni del Nord, che rappresentano il 57 per cento del totale nazionale (40 per cento in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto). Il numero di sportelli ubicati nelle regioni del Sud e nelle Isole ammonta complessivamente al 22 per cento del totale nazionale. (Teleborsa)