Il taglio degli sportelli delle banche frena gli investimenti degli italiani

Un’indagine condotta con la campagna ‘Chiusura filiali? No, grazie’ rivela l’attuale processo di ‘desertificazione’ bancaria in Italia, specialmente nei piccoli comuni delle aree interne, influenzando negativamente la propensione degli italiani ad investire in strumenti finanziari. Il sindacato Uilca, che ha commissionato l’indagine, che si è svolta nel corso del 2023, coinvolgendo 2.870 persone, di cui il 48% donne e il 52% uomini, con età compresa tra i 18 e oltre i 65 anni.

I risultati mostrano che la vicinanza di una filiale fisica incide sulla propensione all’investimento per sette italiani su dieci, con il 32,5% del campione che indica ‘molto’ e il 36,3% che indica ‘abbastanza’. In generale, nove italiani su dieci si dichiarano insoddisfatti per la mancanza di un rapporto umano a seguito della chiusura degli sportelli fisici, e otto su dieci ritengono che gli sportelli automatici non sostituiscano adeguatamente il rapporto con il personale bancario.

Dal 2018 al 2022, il numero di comuni italiani serviti da banche è diminuito del 10,9%, passando da 5.368 a 4.785. Nel 2022, su 7.901 comuni italiani, oltre 3.000, pari al 39%, non offrono l’accesso ai servizi bancari. Un’analisi del Centro Studi Uilca Orietta Guerra rivela una contrazione degli sportelli bancari del 17,4% in Italia tra il 2018 e il 2022, con una diminuzione di 4.423 sportelli, passando da 25.409 nel 2018 a 20.986 nel 2022.

Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, ha commentato l’iniziativa affermando che è stata concepita e attuata con la convinzione che la chiusura degli sportelli bancari rappresenti un problema di cui tutti devono essere consapevoli, data la sua influenza negativa sotto il profilo sociale, economico e legale. Secondo il leader dei bancari della Uil, il settore del credito gioca un ruolo centrale nello sviluppo del Paese, dell’economia nazionale e dei territori. Deve essere un costante punto di riferimento con la professionalità dimostrata dai lavoratori bancari, adottando un approccio coerente con i suoi compiti sociali, tra cui la tutela del risparmio e la ricerca di profitti in modo sostenibile.

Furlan ha dichiarato che si tratta di una battaglia che tutti possono combattere insieme, e la Uilca continuerà a presidiare il tema con grande attenzione. L’obiettivo è promuovere la creazione di osservatori locali e nazionali per monitorare il fenomeno e individuare interventi condivisi per affrontare la questione.