Tassi, la Lagarde netta al Parlamento europeo: "A marzo altro rialzo di 50 punti"

Tassi d’interesse, Lagarde: a marzo rialzo di 50 punti

Nessun passo indietro della Bce sul prossimo rialzo dei tassi d’interesse: a marzo arriverà un altro aumento da 50 punti base. A chiarirlo in modo molto netto è la presidente della Bce, Christine Lagarde, che in audizione alla riunione plenaria del Parlamento europeo non ha lasciato margini d’interpretazione: “Intendiamo alzare i tassi di altri 50 punti base al nostro prossimo meeting di marzo, e poi valuteremo il successivo percorso di politica monetaria”. Questo nonostante “i rischi per le prospettive di crescita – ha spiegato Lagarde – sono ora più bilanciati di quanto fossero a dicembre”.

L’obiettivo finale della Bce è sempre lo stesso: “riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2%, in linea con il nostro mandato”. Per questo l’istituto centrale di Francoforte assumerà “le misure necessarie per farlo”.

Le stime sull’inflazione di gennaio verranno rialzate

Per Lagarde, la stima preliminare dell’Eurostat sull’inflazione a gennaio nell’area euro dovrà essere ritoccata leggermente al rialzo. “A gennaio l’inflazione media nell’area euro ha segnato una moderazione all’8,5% – ha spiegato -, ma è probabile che il dato definitivo risulti leggermente più elevato della stima iniziale, una volta che si terrà conto dei dati sulla Germania”.

Nonostante la frenata generale, dettata dal calo dei prezzi dell’energia principalmente, “complessivamente le pressioni sui prezzi restano forti – ha proseguito – e l’inflazione di fondo resta elevata”. A ogni modo il bilancio dei rischi, sia sulla crescita economica, sia sull’inflazione sono diventati “più equilibrati, specialmente sul breve termine”.

Regole per la trasparenza

Non di soli tassi d’interesse Lagarde ha parlato al Parlamento europeo. La Bce “è pronta a formalizzare, per iscritto, le attuali procedure di trasparenza verso il Parlamento europeo”, ha spiegato la presidente dell’istituto. Lagarde si è espressa in relazione alla bozza di risoluzione per mettere per iscritto i meccanismi attraverso i quali la Bce rende conto al Parlamento europeo del proprio operato. “La Bce – ha ricordato Lagarde – ha avanzato una proposta al Parlamento europeo e sarà entusiasta di finalizzare un accordo fra le nostre due istituzioni”.