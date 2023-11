Unicredit, Bloomberg: "Orcel ha 10 miliardi da investire"

(Teleborsa) – “Gli investitori hanno accolto con favore gli sforzi” dell’ad di Unicredit Andrea Orcel “per ridurre la burocrazia, chiudere le linee di business deboli e spostare le risorse verso attività più redditizie. Ha potenziato gli utili di UniCredit e implementato il piano di riacquisto di azioni più generoso di qualsiasi banca europea, prevedendo di distribuire almeno 6,5 miliardi di euro per il 2023 tramite dividendi e acquisti di azioni. Ciò ha contribuito a quasi triplicare il prezzo delle azioni di UniCredit, e oggi Orcel ha 10 miliardi di euro di fondi disponibili per acquisizioni mirate o pagamenti agli azionisti oltre quanto già promesso”. È quanto scrive Bloomberg in un lungo articolo che ripercorre la carriera di Orcel da giovane investment banker a CEO di UniCredit.

I prossimi passi saranno i più difficili

“Nell’aprile 2021 – scrive Bloomberg – Orcel è tornato in UniCredit, alla guida della banca che ha contribuito a creare, con l’obiettivo di trasformare un conglomerato in difficoltà nel leader della regione. Il sogno è rispondere alla domanda di Henry Kissinger quando disse: ‘Se voglio parlare con l’Europa, chi chiamo?'” ha detto Orcel a Francine Lacqua di Bloomberg Television. “Vorremmo far parte di quella chiamata.”

Secondo la testata americana “Orcel è fiducioso che UniCredit possa continuare a prosperare, ma i prossimi passi saranno più difficili”. L’articolo di Bloomberg spiega la trasformazione della banca impressa da Orcel e guarda al futuro: “Andrea Orcel ha 10 miliardi di euro per operazioni o forse solo per buyback. L’amministratore delegato è deciso a trasformare il sistema bancario europeo, ma gli azionisti apprezzano i suoi ritorni”.

Possibile una mega acquisizione

Oltre a quello della trasformazione della banca, tornata a competere a livello europeo, la testata americana affronta anche il tema del M&A. “Nonostante il suo pedigree nell’investment banking, Orcel – si legge – deve ancora assicurarsi un accordo importante, anche se alcuni outsider spingono per una mega-acquisizione che catapulterebbe UniCredit ai vertici della finanza globale. Anche se finora nulla ha avuto un appeal sufficiente, è chiaramente disponibile all’idea di un accordo storico”. “L’Europa ha bisogno di banche con capitalizzazioni di mercato superiori a 100 miliardi di dollari se vogliamo che questo blocco economico regga nei confronti degli Stati Uniti o della Cina”, afferma Orcel a Bloomberg.

Ma l’operazione secondo l’ad di UniCredit “se non sono i termini giusti, se non è il modo giusto, è meglio non farla”, dice. Ma “se dovessimo fare qualcosa, siamo estremamente fiduciosi di poterne ricavare valore”.