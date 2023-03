UniCredit, Orcel prevede una cedola generosa anche nei prossimi anni

I nuovi obiettivi della banca

Il nuovo piano di UniCredit “è stato focalizzato sul creare una migliore banca, pensando di avere tutti gli ingrandenti all’intero. Abbiamo rafforzato la front line in maUnniera massiccia, ridando fiducia, e la macchina commerciale è migliorata, in quanto abbiamo riunito il franchise con sinergie e cross-selling, e con una product factory concentrata”. Lo ha detto il ceo Andrea Orcel durante un’intervista alla “Morgan Stanley European Financials Conference 2023″.

“Nel 2022 abbiamo visto la cristallizzazione di quello che possiamo fare – ha spiegato – Il 2022 ha anche stabilito un nuovo floor per quanto riguarda la distribuzione di capitale e i risultati. Possiamo fare molto meglio perché abbiamo messo a punto la macchina operativa”.

“Abbiamo dimostrato di poter portare avanti una certa execution e ottenuto numeri che dimostrano come siamo migliorati, e quindi un differente approccio alle cose, e sono quindi molto più ottimista di quando abbiamo presentato il nuovo piano”, ha aggiunto.

Dividendo generoso per diversi anni

In merito alla generosa distribuzione offerta da UniCredit, Orcel ha detto che “possiamo supportare questa distribuzione per diversi anni“. “Possiamo tenere la generazione di capitale sopra 200 pb? Io credo di sì, sicuramente nel 2023 e nel 2024 se riusciamo a confermare la profittabilità”, ha aggiunto, sottolineando che nel 2022 è stata di 280 bp di capitale.

Ha inoltre ricordato che la banca ha sei miliardi di capitale in eccesso: “Se la generazione di capitale organica si indebolisce, posso contare sull’excess capital che ho accumulato prima”.

Non sono escluse acquisizioni

In un altro passaggio ha ribadito che “distribuiamo quello che possiamo permetterci, ovvero quello che generiamo nell’anno, e l’anno scorso siamo stati anche sotto. Quando la generazione si comprimerà, la distribuzione rimarrà una percentuale della profittabilità dell’anno, ma possiamo contare sul capitale in eccesso”.

Riguardo all’uso del capitale in eccesso per l’M&A, Orcel ha ammesso che può essere usato “per acquisire qualcuno”, ma ha ribadito le stringenti condizioni necessarie e che la banca non ha nessuna fretta o necessità di muoversi in questo senso.