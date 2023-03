Unicredit, Orcel: "Coglieremo le nuove opportunità future"

Unicredit, la lettera di Orcel agli stakeholder

(Teleborsa) – L’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel ritiene “difficile prevedere cosa accadrà nel 2023” ma ritiene che “i progressi compiuti” quest’anno “danno fiducia nella nostra capacità non solo di affrontare il futuro, ma anche di cogliere le opportunità che il contesto ci offrirà”.

E’ quanto affermato da Orcel nella lettera agli stakeholder, contenuta nella relazione finanziaria 2022 preparata per l’assemblea convocata il prossimo 31 marzo.

“Nella banca valore da sprigionare”

“Abbiamo ottenuto molti risultati, ma c’è ancora molto valore all’interno della nostra banca che deve essere sprigionato“, ha riconosciuto il manager, ricordando che lo scorso anno è stato portato avanti il piano di trasformazione che è “solo l’inizio” nel percorso c he porterà a “raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

“Il 2022 verrà ricordato come l’anno in cui abbiamo ampiamente superato tutti i nostri obiettivi. Abbiamo agito rapidamente, superando quanto previsto dal nostro piano e trasformando la nostra organizzazione in tempi record”, ha sottolineato Orcel, affermando che la banca oggi è “profittevole e sostenibile” ed “efficiente”. “Stiamo ottenendo i migliori risultati nella storia di UniCredit”, ha concluso.