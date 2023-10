Visco: "Su Mps va fatta una riflessione, su come ci siamo comportati"

Visco: su Mps va fatta una riflessione

“A un certo punto su Monte dei Paschi va fatta una riflessione, su che cosa ha determinato, come ci siamo comportati”. Poche parole del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, ormai prossimo alla fine del suo mandato, aprono nuovi interrogativi sulla vicenda ancora aperta della banca senese. Le parole di Visco arrivano dopo l’assoluzione definitiva di Giuseppe Mussari e Antonio Vigni nel principale filone giudiziario scaturito dal collasso della banca. Ai due manager, già assolti per il reato di ostacolo alla vigilanza, venivano contestati il falso in bilancio e l’abuso di mercato, più altri reati. Gli interrogativi aperti sono dunque: chi o cosa ha prodotto la crisi e il dissesto di Mps? Perché per 15 anni – dall’acquisizione di Antonveneta del 2008 all’ultimo aumento del 2022 – quello di Mps è stato un pozzo senza fondo? E infine, le istituzioni, Bankitalia compresa, come si sono comportate? Hanno fatto il meglio per tutelare la banca, i suoi correntisti, il risparmio, i soldi pubblici? E infine, chi ha pagato, chi paga e chi dovrebbe pagare il conto di questo disastro?

Le crisi bancarie

Nella tribolata storia recente del sistema bancario italiano, mai si è vista – seppure nella forma di un invito alla “riflessione” – una simile ammissione da parte del vertice di Bankitalia. Non si è vista nella vicenda delle quattro banche dell’Italia centrale, che hanno causato una crisi di fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario nel suo complesso senza precedenti. Da Etruria, terreno di scontro tra il governo di Matteo Renzi e la stessa Bankitalia. A Banca Marche, che delle quattro era quella messa peggio per dimensioni e gravità degli illeciti. Non è successo per la banche venete, il cui dissesto è costato svariati miliardi alle casse statali. Nonostante l’allarme sulle modalità di collocamento delle azioni alla clientela fossero arrivati da anni fino alla scrivania del governatore (in questo caso il predecessore di Visco, Mario Draghi e relativamente alla sola Popolare di Vicenza).

La prima azione da governatore

Ripercorrendo i 12 anni del suo mandato in un intervento all’Abi, Visco ha ricordato che quella su Mps “fu la mia prima azione. Come primo intento da governatore ebbi quello di andare a vedere la situazione di ogni azienda di credito. A Mps era in corso un’ispezione, convocai l’ispettore dopo di che prendemmo delle decisioni. Dopo di che è successo quello che è successo, ma è molto importante condividere l’impegno che la vigilanza e i miei colleghi svolgono con una attività 24 ore su 24 a volte anche con tensioni quando ci sono questioni non facili”.

L’ispezione del 2011

Il riferimento è all’ispezione del 2011-2012 che scoprì i rischi che gravavano sul Monte in virtù di una serie di operazioni condotte negli anni precedenti. Si chiamavano Alexandria e Santorini e allora nessuno sapeva bene cosa fossero. Nei 12 anni successivi, sarebbero diventate il centro di innumerevoli articoli di giornale, vari processi e soprattutto di un dissesto costato oltre 20 miliardi al mercato e 8,5 miliardi allo Stato. Inoltre, due commissioni parlamentari d’inchiesta, una formidabile distruzione di ricchezza nella città che ospita la sede della banca, Siena. E un morto, David Rossi.

Allora però, siamo nel 2011, la banca venne di fatto commissariata. Il mese precedente all’insediamento di Visco, nell’ottobre del 2011, Bankitalia aveva concesso un prestito d’emergenza da 2 miliardi, del quale si saprà solo due anni dopo e senza i quali probabilmente la banca sarebbe collassata. C’era la crisi del debito sovrano, che aveva reso le due operazioni Alexandria e Santorini insostenibili. All’inizio dell’anno successivo, i vertici aziendali, Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, vennero discretamente accompagnati alla porta. Ma lo scandalo scoppierà solo un anno dopo, nel gennaio del 2013.

Verità processuali e risposte necessarie

Dieci anni dopo, Mussari e Vigni sono stati assolti in via definitiva. Secondo i giudici, i due non hanno commesso illeciti penalmente rilevanti per le due operazioni. Al di là delle responsabilità penali, è evidente però che l’allora terza banca italiana non è collassata per un “cedimento strutturale”. Né risulta esplosa nessuna caldaia nella vicinanze di Rocca Salimbeni, storica sede dell’istituto. Eppure la crisi della banca più antica del mondo sembra sempre più aggiungersi all’elenco dei grandi misteri italiani. Quindi, ben venga l’invito alla “riflessione” su “come ci siamo comportati” arrivata dal governatore che tra pochi giorni terminerà il suo mandato. Tutti, Bankitalia compresa, meritano delle risposte.