Borsa Milano top aspettando la Fed Parte forte Banco Bpm

Inflazione Usa e banche centrali sempre al centro dell’attenzione per i mercati, con l’Europa che parte in moderato rialzo alla vigilia della riunione della Fed. Milano in avvio sale dello 0,4% come Parigi, resta indietro Francoforte in progresso dello 0,15% con l’indice Zew in calendario, sale dello 0,14% Amsterdam mentre è in rosso per lo 0,27% Madrid. La Federal Reserve domani dovrebbe annunciare che i tassi resteranno fermi, ma l’attenzione sarà soprattutto sulle parole del presidente Jerome Powell, che potrà dare indicazioni sulla direzione della politica monetaria nel 2024. In questo senso il dato dei prezzi al consumo di novembre (consensus al 3,1%, il dato core è atteso stabile al 4%) è da monitorare con attenzione, con il mercato che si aspetta ulteriori segnali di raffreddamento. Giovedì, poi, sarà il turno della Bce di indicare la direzione da seguire per il prossimo anno. Sull’azionario milanese sale del 3% Banco Bpm nel giorno della presentazione del piano al 2026, che punta a 6 miliardi di utili di cui 4 saranno destinati a remunerare i soci. Bene anche Mps (+0,77%) all’indomani della notizia dell’assoluzione di Viola e Profumo. In positivo Nexi (+0,9%) mentre indiscrezioni di stampa parlano di una trattativa con F2i per la cessione della rete interbancaria. In coda Tim che perde lo 0,8%. Il ceo di Fastweb, in una intervista al Sole 24 Ore, conferma l’interessa a restare in NetCo.