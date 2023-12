La Borsa di Milano apre negativa in linea con il resto d’Europa

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,095. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,94 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,57%.