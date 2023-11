La Borsa di Milano chiude debole, tornano a levarsi i falchi della Bce

La Borsa di Milano chiude debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. La giornata non offre spunti significativi sul fronte macroeconomico, in attesa della lunga stringa di dati che sarà pubblicata da domani sia in USA che in Eurozona. In Germania, l‘indice GFK sulla fiducia dei consumatori per dicembre (importante mese delle festività natalizie) è migliorato leggermente, passando a -27,8 punti dai -28,3 punti precedenti; il morale delle famiglie tedesche è comunque rimasto su livelli molto bassi senza mostrare segnali di un possibile recupero nel breve periodo.

Sul fronte della politica monetaria, Joachim Nagel (presidente della Bundesbank e membro board BCE) ha detto che “è prematuro abbassare presto i tassi di interesse o speculare su tali misure” e che “è necessario che questi livelli (dei tassi, ndr) siano mantenuti per un periodo sufficientemente lungo”. Le parole di Nagel seguono un intervento della presidente Christine Lagarde nella giornata di ieri. (Teleborsa)