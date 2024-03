La Borsa di Milano chiude in negativo, male ancora Tim

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in una prima seduta della settimana senza grandi spunti. Oggi non era in programma la pubblicazione di alcun dato rilevante in Eurozona e Stati Uniti, con l’attenzione rivolta alla pubblicazione di domani sull’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti a febbraio. Invariato lo spread, che si posiziona a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%. Continua la scia negativa di Telecom Italia, dopo aver confermato che debito netto pro-forma salirà a circa 7,5 miliardi di euro a fine 2024 dopo la vendita della Rete.