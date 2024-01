La Borsa di Milano apre negativa, preoccupa ancora la Cina

L’avvio della sessione è stato difficile per le Borse europee, influenzate dalle preoccupazioni sulla crescita economica in Cina e sull’andamento delle decisioni in materia di tassi di interesse. I dati recenti sull’inflazione hanno ridotto l’ottimismo rispetto a un mese fa. Milano ha registrato una perdita dello 0,8%, Francoforte dello 0,9%, Parigi dell’1,1%, e Londra dell’1,3%. Il listino della City ha segnato il passo, in particolare a seguito di una sorprendente ripresa dell’inflazione britannica a dicembre.

Il malcontento degli investitori è stato alimentato da dati macroeconomici cinesi che evidenziano la persistente debolezza nel mercato immobiliare di Pechino, una crescita della spesa per consumi al di sotto delle previsioni e la continuazione delle pressioni deflazionistiche. Ciò nonostante, la Cina ha registrato una crescita del 5,2% nel 2023, in linea con l’obiettivo governativo di un Pil “intorno al 5%”.

Dal Forum Economico Mondiale di Davos, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di evitare un eccessivo ottimismo nella lotta contro l’inflazione, pur esprimendo la probabilità di un taglio dei tassi entro l’estate. In attesa dei dati finali sull’inflazione dell’Eurozona a dicembre (il flash indica un +2,9%), i bond hanno registrato perdite, con il rendimento del Btp italiano in aumento di cinque punti base, al 3,87%. Lo spread tra i Btp e i Bund si è ampliato di quasi tre punti, raggiungendo quota 159.