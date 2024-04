Piazza Affari ignora i missili trainata dalle banche. Ok Saipem

Partono in buon rialzo le Borse europee, malgrado i rischi di escalation in Medio Oriente. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,7%. Allineato anche il Dax di Francoforte, che sale dello 0,69%. Resta più indietro Parigi, con l’indice Cac40 che avanza dello 0,53%. Dopo l’attacco dell’Iran a Israele, i mercati sembrano dare fiducia alle parole del rappresentante di Teheran all’Onu, che nella notte di sabato aveva dichiarato che “la questione può dirsi conclusa”.

Piatto l’oro, scivola il petrolio

Sul mercato delle valute l’euro si attesta a 1,066 dollari (venerdì in chiusura a 1,0635 dollari) e a 163,96 yen (162,68 yen), mentre il cambio dollaro/yen è pari a 153,8 (153). Stabile l’oro, con i future di giugno a 2.374,65 dollari l’oncia. Il contratto spot, invece, guadagna lo 0,65% attestandosi a 2359.375. In calo il petrolio, con il Wti a 85,23 dollari (-0,53%). Infine il gas ad Amsterdam è indicato a 30,47 euro al megawatthora (-0,8%).

Titoli a Piazza Affari

Leonardo Citigroup alza il target price a 28,6 euro, da 16,8 euro.

Azimut . Ci sono quattro banche italiane interessate ad avere una quota in Azi First, dice in un’intervista nel fine settimana il presidente Pietro Giuliani. La nuova società potrebbe essere quotata entro la fine dell’anno.

Prysmian ha stipulato un accordo di fusione in base al quale acquisirà Encore Wire per 290 dollari per azione. Il prezzo per azione di 290 usd, si legge in una nota, rappresenta un premio di circa il 20% rispetto alla media ponderata a 30 giorni alla data di venerdí 12 aprile e circa il 29% rispetto alla media ponderata a 90 giorni alla stessa data di riferimento. L’operazione valorizza Encore Wire per circa 3,9 miliardi di euro che rappresenta un multiplo di 8,2x EV/2023A Ebitda e 6,3x EV/2023A Ebitda includendo la stima delle sinergie a regime.

Encore Wire, che è quotata al Nasdaq, è leader nella produzione di una vasta gamma di cavi elettrici in rame ed alluminio per la produzione e distribuzione di energia. Grazie al suo portafoglio prodotti diversificato e al basso costo di produzione, Encore Wire gioca un ruolo chiave nella transizione verso un modello più sostenibile e affidabile di infrastruttura energetica. L’acquisizione di Encore Wire è altamente complementare alla strategia di Prysmian e permetterá alla società di rafforzare la propria esposizione al mercato nordamericano, sfruttare l’efficienza operativa di Encore Wire e il suo eccellente livello di servizio verso i clienti, allargare il proprio portafoglio prodotti per meglio soddisfare le esigenze dei clienti nordamericani e generare sinergie a regime a livello di Ebitda per circa 140 milioni di euro nei 4 anni successivi al perfezionamento dell’operazione.

Rai Way EI Tower ha scelto gli advisor in vista di operazioni straordinarie.

Unicredit . Andrea Orcel e Pier Carlo Padoan sono stati confermati per un nuovo mandato rispettivamente come AD e presidente dopo l’assemblea di venerdì che ha nominato il nuovo Cda e che ha approvato con quasi l’88% del capitale presente la politica di remunerazione del gruppo per il 2024.

Jefferies conferma la raccomandazione buy su Unicredit con prezzo obiettivo a 41,6 euro (34,045 euro il valore del titolo in Borsa). “Pensiamo che l”azione abbia ancora i giusti ingredienti per sovraperformare grazie a un tasso composto medio annuo di crescita dell”Eps 2023-2026 del 7%, un catalizzatore nell”aggiornamento del piano che puo” tenere l”attenzione degli investitori alta e un potenziale di re-rating, dal momento che secondo noi il multiplo di 6 volte gli utili 2026 implica che il mercato non sta scontando la stabilita” degli utili derivante da tassi strutturalmente piu” alti nell”Eurozona”, spiegano gli analisti.

Tim . ASATI, l’associazione dei piccoli azionisti, ha ritirato la propria lista di candidati per il rinnovo del board, per appoggiare la lista presentata dal cda uscente e la riconferma di Pietro Labriola alla guida del gruppo, si legge in una lettera vista da Reuters.

TIM ha raggiunto un accordo con i sindacati sull’applicazione della ‘solidarietà difensiva’ fino al 30 giungo 2025 che prevede la riduzione del 13,84% dell’orario di lavoro per circa 23.000 dipendenti del gruppo e delle controllate Noovle, Olivetti, Sparkle e Telecontact. Per circa 8.500 persone, occupate come tecnici on field e progettisti, la riduzione dell’orario del lavoro sarà invece del 5%.

Il gruppo telefonico lancerà entro la fine di aprile un’offerta pubblica di scambio – prevista dall’offerta di KKR per Netco – su una serie di bond che ha emesso negli anni, con scadenza dal 2026 in poi e del valore complessivo di 8,5 miliardi di euro.

Pirelli , Brembo . Il recente aumento della quota detenuta da Camfin e il patto parasociale siglato con Brembo non sono i primi passi verso un riassetto dell’azionariato di Pirelli ma un modo per assicurare al gruppo l’autonomia sul medio termine. Lo dice Marco Trochetti Provera in un’intervista con Milano Finanza pubblicata sabato.

Leonardo , Fincantieri . La trattativa tra i due gruppi per la compravendita di Whitehead Alenia Sistemi Subacquea (WASS)è in fase avanzata ma sta subendo rallentamenti a causa di posizioni molto distanti sul prezzo e sul perimetro del gruppo, sui dipendenti e sugli asset da conferire dato che Wass non è più una società autonoma, scrive Milano Finanza sabato.

Saipem ha reso noto sabato di ricevuto da ExxonMobil Guyana Limited e dai partner del blocco Stabroek l’autorizzazione a procedere con l’esecuzione del progetto di sviluppo del giacimento petrolifero Whiptail, situato al largo della Guyana ad una profondità di circa 2.000 metri. Il valore del contratto è compreso tra 750 milioni e 1,5 miliardi di dollari. RBC avvia la copertura con il giudizio Outperform.