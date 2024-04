Piazza Affari poco mossa, l'Europa aspetta l'inflazione Usa

La Borsa di Milano avvia la seduta in lieve rialzo, allineata alle altre principali piazze europee. Nelle prime battute l’indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,30%. Sulla stessa lunghezza d’onda Francoforte (+0,31), più debole Parigi (+0,23%).

A spingere alla prudenza è l’attesa per il dato sull’inflazione americana di marzo, in calendario mercoledì. Dopo il dato sul mercato del lavoro Usa migliore delle attese, pubblicato venerdì, gli operatori attendono di capire se l’andamento dei prezzi al consumo potrà corroborare le attese di un taglio dei tassi Fed in giugno o se invece allontanerà il previsto allentamento della politica monetaria. In Asia, intanto, il Nikkei ha guadagnato lo 0,91% sulla scia dei rialzi messi a segno venerdì da Wall Street.

Sale Diasorin, in calo Eni

Pur nel clima attendista, non mancano gli spunti positivi. Tra i titoli del listino milanese spiccano infatti i rialzi di Diasorin, in progresso del 2,66%. Ben comprata Interpump (+1,71%). Nel comparto dei petroliferi al rialzo di Saipem (+1,75%) fanno da contraltare i ribassi di Eni (-0,9%) e Tenaris (-0,49%).