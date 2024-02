Piazza Affari resta al palo. Il taglio dei tassi ci sarà ma non domani

Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, il giorno dopo che la Fed non solo ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse ai livelli attuali, ma ha anche escluso tagli a breve. Con l’inflazione giù, più del previsto, in Germania e Francia, si rafforza, invece, l’attesa di un taglio dei tassi BCE ad aprile. Oggi, intanto, la Bank of England ha confermati i tassi al 5,25% per la quarta riunione consecutiva, un livello che non si vedeva dal 2008.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Ferrari, nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti con l’utile che superato 1 miliardo di euro per la prima volta nel 2023. Buoni spunti su Iveco, dopo aver annunciato prima dell’avvio del mercato la firma dell’accordo con Hyundai Motor Company di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico.