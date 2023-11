Sandro Etalle entra a far parte del team del fondo Cysero

Sandro Etalle – Professore, imprenditore e investitore in startup tecnologiche – entra a far parte del team del fondo Cysero, promosso da AVM Gestioni SGR S.p.a. Gestore EuVECA Società Benefit, congiuntamente con Kilometro Rosso – Parco scientifico e tecnologico di Bergamo. Etalle, classe 1965, assume l’incarico di Key Manager del fondo Cysero EuVECA, nato nel 2020 per iniziativa del Principal e Co-Founder Giovanna Dossena per supportare lo sviluppo dei settori della robotica e della cybersecurity.

Etalle è stato tra i fondatori di TecLogic e di ICON, aziende di IT, e nel 2009 di SecurityMatters, startup di cui per anni è stato anche amministratore delegato, che nel 2018 ha avuto un exit di

successo. In seguito, Etalle ha lavorato con “the Equity Club” e con CY4GATE, di cui è stato board member. Oggi fa parte dell’advisory board del fondo di Venture Capital CuriosityVC, e di

numerose startup in Olanda e in Italia.

Un percorso internazionale

Parallelamente, dopo un percorso accademico cominciato con l’ottenimento del MSc in Matematica all’Università di Padova e del PhD in Computer Science all’Università di Amsterdam,

oggi Etalle è Full Professor e startup coach alla Eindhoven University of Technology, è autore di numerose pubblicazioni nell’ambito della cybersecurity, ha partecipato in qualità di invited

speaker, lecturer, e co-chair a numerosi convegni e simposi internazionali.

Il fondo Cysero, che in meno di tre anni di attività ha raccolto oltre 50 milioni di Euro, ha già concluso otto operazioni di investimento: 4Securitas (cybersecurity), FlyingBasket (trasporto su

drone), Reiwa Engine (robotica greentech), Agade (esoscheletri), Alba Robot (mobilità indoor) e ancora SysDesign, Alto Robotics e Oversonic Robotics (robotica per applicazioni nell’industria

manifatturiera).

Si rafforza il team

“L’ingresso di Sandro Etalle porta in Cysero preziose competenze complementari e accesso ad un importantissimo network internazionale di università, professionisti ed imprese della tecnologia. Questo ci consentirà di compire un ulteriore passo verso l’obiettivo che ci siamo prefissi quando abbiamo creato il fondo Cysero: individuare, finanziare e sostenere le PMI innovative nei settori della robotica e della cybersecurity, con l’obiettivo di incoraggiare il processo di technology transfer” sottolinea Giovanna Dossena, Principal di AVM Gestioni SGR.

Sandro Etalle ha aggiunto: “Le startup di cybersecurity si affacciano spesso ad un mercato dal potenziale estremamente elevato ma al contempo molto complesso da sfruttare. In Italia non

abbiamo ancora un ecosistema particolarmente sviluppato per le startup del settore, ma è importante crearlo, per svariate ragioni; in primo luogo, per aiutare i giovani ad affrontare una

concorrenza internazionale oltremodo agguerrita. CYSERO è una dei pochi VC italiani che ha un’attenzione specifica al tema e sono particolarmente lieto di poter mettere a disposizione la mia

esperienza a un team di persone molto competenti, con cui mi sono trovato immediatamente in ottima sintonia”.