Antonio Varela entra in Allfunds come Chief Operating Officer

Allfunds, la piattaforma WealthTech B2B leader nell’industria dei fondi, annuncia la nomina di Antonio Varela a nuovo Chief Operating Officer a partire da dicembre 2023. Basato a Zurigo, riporterà direttamente a Juan Alcaraz, Chief Executive Officer, e si unirà al Comitato esecutivo di Allfunds. Antonio, in qualità di COO, supervisionerà i dipartimenti Operations e Information Technology.

Varela ha alle spalle una lunga esperienza nella digital transformation, avendo ricoperto i ruoli di Head of Global Wealth EMEA Technology and Operations e di Swiss Senior Country Operations Office in Citi. Prima di entrare in Citi, ha rivestito posizioni di primo piano nella divisione COO di Credit Suisse, dove è stato anche responsabile per la Cloud Adoption a livello globale e Head of Private Banking Technology per l’America. Inoltre, ha guidato i team di Risk & Finance, Corporate Systems Technology e Operations, in veste di Group CTO Regional Lead per l’America.

Un percorso internazionale

Antonio ha una laurea in International Business al Loop College e ha conseguito un Advanced Management Program (AMP) alla Duke University.“Sono entusiasta di entrare in Allfunds in questo momento di crescita e innovazione e di lavorare con un team di talenti per poter offrire le migliori soluzioni ai nostri clienti e partner e per rafforzare ulteriormente l’efficienza operativa della società”, ha dichiarato Antonio Varela.

Juan Alcaraz, CEO di Allfunds, ha commentato: “In qualità di COO, Antonio guiderà le aree principali che rappresentano il fulcro di Allfunds come società WealthTech. La tecnologia e le operazioni sono fondamentali per il valore aggiunto e distintivo della nostra piattaforma e per il nostro successo come azienda. L’esperienza, la grinta e la profonda conoscenza del panorama finanziario di Antonio saranno fondamentali per sostenere la nostra visione strategica e le nostre ambizioni.”