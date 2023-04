2i Rete Gas, Francesco Forleo è il nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di 2i Rete Gas S.p.A. oggi ha cooptato Francesco Forleo come consigliere di amministrazione e lo ha contestualmente nominato amministratore delegato della società. Il cda di 2i Rete Gas ha ringraziato Michele De Censi, che lascia la carica di amministratore delegato per passare ad altro prestigioso incarico, per l’impegno e la professionalità profusi in questi anni nel conseguimento degli obiettivi strategici e per gli eccellenti e significativi risultati

ottenuti sul fronte gestionale.

2i Rete Gas, controllata da F2i SGR e partecipata, tramite l’azionista Finavias S.à r.l., da APG Asset Management e da Ardian, è presente in 18 regioni dove, con il lavoro di oltre 2.200 persone, gestisce circa 72 mila Km di rete in oltre 2.200 comuni italiani.

I ricavi della società ammontano a 731,6 milioni di euro con un margine operativo lordo di 502,5 milioni di euro. Sempre nella giornata odierna, l’assemblea ordinaria degli azionisti di 2i Rete Gas S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 111 milioni di euro, confermando quanto proposto dal Consiglio di

amministrazione in data 27 marzo 2023.

Una lunga esperienza alle spalle

Forleo, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano e con un MBA conseguito alla SDA Bocconi, ha una consolidata esperienza manageriale in ambito energia e infrastrutture, avendo operato con crescenti responsabilità per grandi player del settore.

Dopo le prime esperienze nel mondo della ricerca, ha lavorato in ST Microelectronics e in GE Oil & Gas (gruppo General Electric), quindi dal 2004 nella società di consulenza strategica Bain & Company dove si è occupato principalmente di progetti per i maggiori operatori del settore Energy.

Successivamente è passato al gruppo A2A, dove è stato prima responsabile del customer service di A2A Energia e, dal 2015, amministratore delegato di Aspem e Varese Risorse, società attive nella distribuzione gas, nel ciclo idrico integrato, nel teleriscaldamento e nei servizi ambientali. Nel 2018 è entrato in 2i Rete Gas come direttore operativo e ha coordinato le attività di gestione e sviluppo dell’infrastruttura di rete, che hanno visto in questi anni la realizzazione di investimenti per oltre 1 miliardo di euro e l’aggiudicazione del servizio di distribuzione nell’Atem di Napoli.