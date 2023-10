Altea Green Power, Giancarlo Signorini nominato CFO

Altea Green Power, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha nominato Giancarlo Signorini nel ruolo di Chief Financial Officer a partire dal 2 ottobre 2023. Si tratta di un tassello fondamentale per ampliare la struttura organizzativa della società con l’obiettivo di essere sempre più competitivi sul mercato italiano, europeo e americano.

Laureato in Business Administration, Signorini vanta un’esperienza di circa 15 anni nel mondo della finanza. Ha lavorato in Deloitte ed EY, per poi assumere il ruolo di Chief Financial Officer e Controller in IMC Industria Metallurgica Carmagnolese e Coggiola.

(Teleborsa)