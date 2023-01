Banca Finnat, Massimo Tinti è il nuovo Direttore Family Office

Massimo Tinti diventa il nuovo Direttore Family Office di Banca Finnat

La banca, specializzata nella prestazione di servizi di investimento e advisory rivolti alla clientela privata e istituzionale, ha annunciato l’ingresso di Massimo Tinti in qualità di Direttore nel team Family Office di Roma,

Da oltre 35 anni nel settore bancario – si legge in una nota – Tinti ha intrapreso la carriera professionale nel 1986 presso la Borsa Valori di Roma proseguendo la sua formazione. Ha ricoprerto nel tempo incarichi di responsabilità presso Commissionarie, Sim e nelle Banche Internazionali Credit Suisse Italy e Deutsche Bank, specializzate nel Private Banking.

“Dopo oltre 20 anni di incarichi lavorativi assunti in società internazionali, entro con entusiasmo in Banca Finnat, che da oltre un secolo opera con successo nella gestione dei patrimoni. Sono convinto che entrerò in un contesto valoriale e professionale ideale per contribuire, con le competenze maturate, a gestire nel migliore dei modi le relazioni con i clienti che si affidano alla Banca”, ha dichiarato Massimo Tinti, nuovo Direttore Family Office di Banca Finnat.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Massimo Tinti in Banca Finnat. La sua pluridecennale esperienza e la sua comprovata competenza consolideranno. Accelereranno lo sviluppo, già avviato da alcuni anni, della Banca nel private banking, consentendoci di offrire una specializzazione nei servizi ai clienti sempre maggiore”, ha commentato l’ad e dg di Banca Finnat Arturo Nattino.