Banca Generali, Alfredo Maria De Falco cooptato in cda

Il cda di Banca Generali ha cooptato il consigliere non esecutivo e indipendente Alfredo Maria De Falco, dopo le dimissioni di Massimo Lapucci (a novembre 2022). De Falco, che non possiede azioni di Banca Generali, resterà in carica fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2022.

La nomina permette di ripristinare la piena composizione del cda (assicurando il rispetto e l’applicazione della disciplina in materia di maggioranza di amministratori indipendenti), nonché dei comitati endoconsiliari: nomine, governance e sostenibilità; comitato rischi; remunerazione. Il consiglio ha anche valutato di designare quale presidente in via permanente del comitato nomine, governance e sostenibilità Roberta Cocco (già presidente ad interim).



De Falco ha maturato una lunga esperienza in primarie aziende operanti nel settore bancario e finanziario assumendo incarichi di crescente responsabilità. In particolare, è stato membro di organi con funzione di supervisione strategica di Camfin, Cordusio sim e UniCredit International Bank (Luxemburg) e siede attualmente nel cda dell’Istituto Europeo di Oncologia. È anche docente di Acquisition & Leveraged Finance al Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi.

(Teleborsa)