Banca Widiba annuncia l’ingresso di undici nuovi consulenti finanziari

Banca Widiba prosegue il rafforzamento della Rete di Consulenza finanziaria e annuncia l’ingresso di undici nuovi professionisti in tutta Italia nei primi mesi del 2023. La Banca digitale del Gruppo Montepaschi continua ad attrarre diverse categorie di professionisti in virtù del suo modello di consulenza globale ad architettura aperta, libero da conflitti di interesse e caratterizzato da numerosi elementi di eccellenza, come la piattaforma tecnologica all’avanguardia WISE.

Per quanto riguarda i profili bancari, si contano due nuovi professionisti

In Veneto, nella zona di Verona, entra Andrea Scardovelli, sotto la diretta supervisione dell’Head of Advisors Nicola Viscanti, mentre in Lombardia, nella sede di Erba (CO), fa il suo ingresso Loris Ferrara, nel team dall’Area Manager Roberto Di Mario.

Andrea Scardovelli, 41 anni, originario di Vigasio (VR), entra a far parte della squadra del District Manager Giuliano Bazzerla nella zona di Verona. Professionista con oltre 20 anni di esperienza, ha lavorato per Banco BPM, Banca Popolare di Mantova e Unicredit. Ha scelto la libera professione per mettere a frutto la lunga esperienza maturata e per la propria crescita personale.

In Lombardia, la squadra di Erba (CO) si arricchisce con l’ingresso del Consulente Finanziario Loris Ferrara 36 anni, di Robbiate (LC), ex bancario di Intesa Sanpaolo, si è iscritto all’albo CF a luglio 2022. Ha scelto Banca Widiba per la vasta gamma di prodotti e per il modello di consulenza ad architettura aperta.

Per quanto riguarda l’ufficio di Livorno dà il benvenuto a Manlio Abbondanza, 69 anni, che entra nel team del District Manager Franco Landolfi. Professionista con oltre 30 anni di esperienza, è iscritto all’albo CF dal 1999.

Altro ingresso di esperienza è Roberto Gigliucci, 72 anni, originario di Roma, svolge la professione di Consulente Finanziario dal 1990, e lascia Consultinvest dove operava dal 2020. Dopo altre esperienze in importanti istituti di credito fra i quali BNL, Fideuram, Banca Generali e Deutsche Bank entra in un ufficio di Roma di Banca Widiba, dove svolgerà la propria attività sotto la supervisione dell’Area Manager Gianni Tariciotti e del District Manager Alessandro Ippoliti.

La Rete di Banca Widiba si rafforza anche a Lodi

Arriva Alessandro Ambrosiani. Consulente Finanziario dal 2002, vanta un’importante esperienza da bancario dal 1992 al 2002. È stato successivamente Consulente finanziario in Fideuram dal 2002 al 2018, per approdare poi in CheBanca!. Sarà operativo nella squadra dell’area Manager Roberto di Mario e del District Manager Roberto Costa.

Sono infatti sei i Consulenti Finanziari Junior che si uniscono alla rete

Cristian Aceto a Nocera Inferiore, sotto la guida dell’Area Manager Fernando Valletta. Gianluca Morandi a Cuneo e Gianluca Bove ad Arezzo (AR), entrambi nella squadra dell’Area Manager Paolo Campagnucci. Andrea Masino a Milano (MI),zona coordinata dall’Area Manager Roberto Di Mario. Maria Elisa Greco a Cefalù (PA) nella squadra dell’Area Manager Maurizio Nicosia, Giovanni Badiello a Verona, nella struttura di Pietro Badiello.