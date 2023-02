BetaGlue Technologies, Colin Story nominato amministratore delegato

Cambio di guardia ai vertici della BetaGlue Technologies

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della società, che sta sviluppando nuovi dispositivi medici, con un focus nel campo della radioterapia loco-regionale per il trattamento di pazienti affetti da tumori solidi, ha rinnovato il cda. Entrano in consiglio Colin Story, Giovanni Cerutti e Luca Melindo. Confermati Diana Saraceni, Claudio Giuliano, Michel Therin, Riccardo Palmisano che mantiene la carica di presidente. Il nuovo consiglio ha nominato Colin Story amministratore delegato di BetaGlue Technologies.

“I programmi di sviluppo clinico di BetaGlue promettono di apportare notevoli benefici ai pazienti e agli operatori sanitari” ha dichiarato il nuovo ceo. “Sono lieto di questa nomina in una fase evolutiva così entusiasmante. BetaGlue si contraddistingue per un team di persone di talento che, ieri come oggi, hanno saputo far compiere all’azienda progressi enormi. Lavoreremo duramente come squadra, partendo da queste basi, con l’obiettivo primario di portare nuove e innovative soluzioni di trattamento radioterapico mirato ai pazienti oncologici” ha concluso.

“Sono sicuro che saprà accompagnare BetaGlue verso ambiziosi obiettivi di sviluppo, che consentiranno di creare valore per pazienti, clinici e azionisti. Siamo riconoscenti a Tony Amato, CEO e CMO uscente, per l’eccellente contributo e il grande impegno” ha sottolineato il presidente Palmisano in una nota.

I profili dei nuovi consiglieri

Colin Story vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della tecnologia medica e nelle Life Sciences. Dopo aver conseguito un dottorato in Biologia Molecolare, inizia la carriera presso Amersham (ora GE Healthcare), in cui diventa responsabile commerciale a livello globale. Nel 2005 entra in Isis Innovation, mentre nel 2011 viene invitato ad unirsi a OrganOx in qualità di operations director. Nel 2013 ha co-fondato OxSonics, azienda di cui è stato ceo dal 2014 ad inizio 2022. Sotto la sua guida, la società ha raccolto 25 milioni di sterline e la tecnologia della piattaforma proprietaria “SonoTran” ha ottenuto l’uso clinico. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere non esecutivo di Hox Therapeutics, un’azienda biotecnologica focalizzata sul trattamento del cancro alla prostata.

Giovanni Cerruti è responsabile di Business Unit in Advanced Accelerator Applications (AAA), una società di Novartis. Possiede una solida esperienza come direttore commerciale in AAA Italy ed in precedenza come country business manager Italia in GE Healthcare/Amersham, dove lanciò una piattaforma di radioterapia oncologica loco-regionale, vantando oltre 30 anni di carriera nel settore farmaceutico (Rx, diagnostica medica) e sanitario (dispositivi medici impiantabili attivi – AIMD – per chirurgia e attrezzature mediche). Ha un comprovato track record nella gestione di filiali in fase di start-up, nella crescita della quota di mercato e della redditività, con esperienza nel mondo degli investimenti (valutazione finanziaria di acquisizioni di prodotti, M&A). Presso le aziende in cui ha lavorato, ha ricoperto ruoli sia nelle sedi centrali che nelle filiali, nonché in diverse funzioni (produzione di farmaci iniettabili, assicurazione di qualità, direzione tecnica).

Luca Melindo ha un’esperienza ventennale nel Private Equity e nel Venture Capital. Ha gestito operazioni di investimento e disinvestimento con significativi ritorni sul capitale investito. Ha competenze in materia di controllo di gestione, finanza aziendale, M&A e gestione aziendale. Attualmente ricopre diverse cariche societarie, anche con deleghe operative, e collabora, in qualità di consulente, con un fondo di investimento nel settore biotech.