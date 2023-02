Carlyle nomina amministratore delegato Schwartz, ex manager Goldman sachs

Harvey Schwartz è il nuovo amministratore delegato di Carlyle

Cambio ai vertici di Carlyle. Il consiglio di amministrazione del fondo d’investimento ha approvato all’unanimità la nomina di Harvey Schwartz, 58 anni, come amministratore delegato e componente del cda, a partire dal 15 febbraio . A partire da quella data Bill Conway lascerà l’incarico di amministratore delegato ad interim, mantenendo il suo ruolo di copresidente del cda.

Schwartz ha una lunga e brillante carriera alle sue spalle. E’ stato presidente e co-chief operating officer di Goldman Sachs Group e, in precedenza, ha ricoperto il ruolo di chief financial officer sempre per Goldman, per cui ha lavorato dal 1997 al 2018.