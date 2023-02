Cdp, entra in consiglio Giorgio Righetti

Nuovo consigliere in casa Cdp

L’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), riunitasi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha nominato Giorgio Righetti consigliere di amministrazione.

Righetti è direttore generale di Acri dal primo settembre 2010. Vanta una esperienza combinata nel settore profit e non profit. È arrivato alla guida operativa dell’Associazione dopo un’esperienza di oltre tre anni (2007-2010) alla direzione della Fondazione Con il Sud.

In precedenza ha lavorato nel gruppo Prada, come direttore finanziario presso la filiale degli Stati Uniti, in Wind Telecomunicazioni e in consulenza di direzione in diverse realtà. È presidente di Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare srl e consigliere di amministrazione di CDP Investimenti sgr, di Sefea Impact sgr, di Fondazione con il Sud, di Fondazione ONC e dell’impresa sociale Con i Bambini.