Claudio Marcello Leonelli nuovo Of Counsel di LCA

L’avvocato cassazionista esperto in diritto d’autore e nel settore dell’editoria rafforza il team IP, Media Tech & Data, a partire da maggio 2023. Leonelli si occupa da oltre venticinque anni di diritto d’autore, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Ha una lunga esperienza nell’assistenza alle imprese che operano nel settore dell’industria culturale e creativa, e in particolare nel settore dell’editoria libraria e periodica, anche con riferimento alle nuove tecnologie.

Assiste con continuità alcuni importanti gruppi editoriali italiani e stranieri operanti in diversi segmenti del mercato, dal trade alla scolastica ai media, supportando anche le funzioni di business nell’analisi giuridica delle problematiche poste dalle nuove tecnologie. Si è spesso occupato dell’adeguamento delle procedure e dei con- tratti alle continue novità normative che si sono succedute nel diritto d’autore. In campo giudiziale, negli ultimi anni si è occupato, tra l’altro, di alcuni delicatissimi casi di plagio che hanno coinvolto opere di rilievo internazionale.

È membro della Commissione Permanente per il Diritto d’Autore della Associazione Italiana Editori

Insieme all’avv. Leonelli entra in LCA come senior associate anche l’avv. Donatella Capizzi Maitan, che collabora con lui da molti anni e ha una consolidata esperienza nei settori del diritto d’autore e del contenzioso civile.

“Siamo davvero felici dell’ingresso di Claudio e Donatella nel dipartimento IP, Media, Tech & Data. Le loro competenze specialistiche nel mondo dell’editoria e del diritto d’autore arricchiscono ancora di più la consulenza offerta in tale ambito ai nostri clienti, in tempi dove è fondamentale anticipare i trend e affrontare attivamente le sfide lanciate dalle nuove tecnologie, in particolare dall’Intelligenza Artificiale” commenta Gianluca De Cristofaro, Equity Partner di LCA.