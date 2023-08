Columbia Threadneedle nomina Hiti Singh head of alternatives client management

Columbia Threadneedle Investments (“Columbia Threadneedle”), gruppo di asset management leader a livello mondiale, annuncia la nomina di Hiti Singh, quale nuova Head of Alternatives Client Management, EMEA. Hiti, nel suo nuovo ruolo, guiderà la raccolta di capitali per le strategie alternative di Columbia Threadneedle e riporterà a Stewart Bennett, Global Head of Alternatives.

Columbia Threadneedle è impegnata nella crescita strategica del business e dell’offerta dei suoi prodotti alternativi tra cui, in particolare, il Global Real Estate, che gestisce oggi un patrimonio di oltre 25 miliardi di euro[1] e conta oltre 260 dipendenti. Questa nomina sostiene l’obiettivo di Columbia Threadneedle di approfondire le relazioni con gli investitori istituzionali e di soddisfare le loro esigenze. In qualità di Head of Alternative Client Management, Hiti si dedicherà alla raccolta di capitali per i clienti nuovi ed esistenti nel settore degli alternativi, in collaborazione con la distribuzione globale.

Una lunga esperianza alle spalle

Prima di entrare in Columbia Threadneedle, Hiti ha ricoperto dal 2020 il ruolo di Alternatives capital raiser in New End Associates per clienti istituzionali con un focus nel settore degli asset reali. Inoltre, ha maturato precedenti esperienze nella raccolta di capitali e investimenti presso Octopus Investments, First Avenue Partners, CDC Group e Morgan Stanley.

Stewart Bennett, Global Head of Alternatives di Columbia Threadneedle, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Hiti nel nostro team addetto al business degli Alternativi. Con oltre vent’anni di esperienza, la profonda competenza di Hiti sarà fondamentale per guidare la raccolta di capitali e sostenere la crescita della nostra offerta di prodotti alternativi. Con questa aggiunta al nostro team, siamo ben posizionati per continuare a costruire la nostra strategia su scala globale”.

Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMEA di Columbia Threadneedle, ha aggiunto: “Si tratta di un’importante assunzione strategica che migliora la nostra risposta alla crescente domanda di investimenti alternativi da parte dei nostri clienti. La nomina di Hiti ci garantirà un miglior posizionamento nel progettare e lanciare nuovi prodotti che rispondano direttamente alle esigenze dei nostri clienti.”