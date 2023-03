Piaggio Aerospazio, la gestione commissariale a Carmelo Cosentino

Cambia il quadro di comando di Piaggio Aerospazio

Il ministro Urso ha affidato la gestione commissariale a Carmelo Cosentino. Sarà affiancato da altri due professionisti: Vincenzo Nicastro si occupa degli aspetti legali e Gianpaolo Rossetti che seguirà la parte fiscale e finanziaria.. La scelta del ministero è caduta su Cosentino per via della lunga esperienza nel campo aeronautico.

Laureato a Palermo in Ingegneria Aeronautica, si è poi specializzato presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Ha svolto tutta la carriera occupandosi di aerei fino a diventare amministratore delegato di Aermacchi (dove ha curato il lancio del 346, aereo di punta dell’azienda) e poi vice presidente di Alenia-Aermacchi, oltre che consigliere d’amministrazione di diversi gruppi internazionali.

Cosentino dovrà definire il futuro del gruppo

Carmelo Cosentino avrà il compito non facile i dare una svolta rapida e definitiva al futuro di Piaggio Aerospace. L’azienda è stata commissariata nel 2018 dopo l’uscita di Mubadala, Fondo sovrano di Abu Dhabi. In questo peri è stata oggetto di diverse attenzioni ma nessuna veramente decisiva. I 1.600 dipendenti sono in gran parte in cassa integrazione. Il prodotto di punta resta il Piaggio P18’0, l’aereo executive inconfondibile perché ha le eliche dietro le ali. Inoltre sta sperimentando un nuovo tipo di drone da utilizzare per la Difesa.

Il cambio del quadro di governo aziendale .è stato accolto positivamente dalla Regione Liguria pressata dai sindacati organizzazioni sindacali per chiudere una vertenza che si trascina da diversi anni.