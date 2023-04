Vodafone sceglie ancora un italiano, Della Valle nuova ad del gruppo

Della Valle confermata amministratore delegato di Vodafone.

È Margherita Della Valle nuovo amministratore delegato di Vodafone. Una nomina che è più una conferma, visto che la manager, per anni direttore finanziario del gruppo di telefonia, ricopriva quel ruolo ad interim già da gennaio dopo essere subentrata a Nick Read.

Un incarico delicato quello che è chiamata a ricoprire Della Valle. Il gruppo britannico deve rivedere la sua strategia nel lungo periodo e capire come muoversi nel mercato europeo. “Il consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua risolutezza nell’iniziare la necessaria trasformazione di Vodafone – ha dichiarato Jean-Francois van Boxmeer, presidente del gruppo Vodafone -. Margherita ha il pieno supporto mio e del Consiglio per i suoi piani affinché Vodafone fornisca una migliore esperienza ai clienti, diventi un’azienda più semplice e acceleri la crescita”.

“Sono onorata di essere stata nominata amministratore delegato – ha commentato Della Valle -. Vodafone ha una posizione unica in Europa e Africa con solide relazioni con i clienti, reti e persone. Per realizzare il nostro potenziale, Vodafone deve cambiare. Sappiamo di poter fare di meglio. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare il nostro business e crescere”.