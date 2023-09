Ebi Grassi entra in Gabetti Property Solutions, unico full service provider del real estate italiano, con il ruolo di strategic advisor per la capogruppo e di direttore generale per Santandrea Top Rent, brand specializzato nella gestione degli affitti a breve nei segmenti corporate e lusso.

Grassi favorirà lo sviluppo di tutte le società del Gruppo: affiancherà Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti, in qualità di strategic advisor, mettendo a frutto i contatti e le relazioni maturati in una carriera ventennale, inoltre come direttore generale collaborerà con Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent, che opera con il brand Santandrea Top Rent.

Ebi Grassi è un professionista del real estate con vent’anni d’esperienza e ha rivestito i ruoli di senior snalyst e real estate advisor in E&Y, responsabile advisory in Galotti e fund manager in Valore Reale SGR. All’interno di UnipolSai si è occupato per anni delle locazioni temporanee sull’intero patrimonio immobiliare della compagnia assicurativa, soprattutto nel segmento affordable luxury e serviced appartments. Infine, è stato senior advisor presso Dils con la responsabilità della gestione delle principali commesse di sviluppo residenziale della città di Milano.