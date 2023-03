Emanuele Castellani entra nel board internazionale del gruppo Cegos

Novità per l’azienda

A 12 anni dal suo ingresso nella company italiana, Emanuele Castellani, già ceo di Cegos Italy & Cegos Apac e membro dell’International Group Committee, diventa anche executive board member del gruppo Cegos, uno dei principali player nel Learning & development.

Castellani si occuperà, in relazione al piano strategico del Gruppo, di favorire lo sviluppo del business, delle soluzioni off-the-shelf (su misura), dei progetti internazionali e dei Managed Training Services (servizi in outsourcing).

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico come executive board member – commenta Castellani –. È un privilegio rivestire un ruolo così importante in un gruppo con una storia centenaria come Cegos. Una realtà internazionale, presente in 3 continenti, con una reputazione e una brand awareness considerevoli, dovute all’unicità che abbiamo saputo costruire e preservare nel tempo. Siamo apprezzati per la capacità di mettere al centro le esigenze di individui e aziende prendendoci cura dei rispettivi e mutevoli bisogni formativi”.

Una lunga carriera alle spalle

Oltre a costruire e gestire organizzazioni di successo, anche implementando nuovi modelli di business, negli ultimi 25 anni Castellani ha lavorato con le principali multinazionali delle risorse umane – prima Adecco, poi ADP fino all’ingresso in Cegos – maturando ampia esperienza negli ambiti di recruiting, amministrazione del personale e formazione.

In Cegos Italia riveste il ruolo di amministratore delegato da oltre 10 anni e da oltre 5 ricopre lo stesso ruolo anche per la sede di Singapore. Negli ultimi anni si è occupato di business development a livello europeo, collaborando con i colleghi delle altre Country europee.