Enav, Monica Cacciapuoti nuovo Chief HR and Corporate Service Officer

(Teleborsa) – Monica Cacciapuoti entra a far parte del Gruppo come Chief HR and Corporate Service Officer di ENAV.

Lo annuncia la stesa società spiegando che Monica Cacciapuoti ha una comprovata esperienza maturata in grandi realtà nei settori industriali e di servizi, aeroportuali e finanziari.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, Cacciapuoti non detiene azioni di ENAV.